Украинские войска продвинулись на 12 км на Бердянском направлении: карты боев ISW

Украинские военные ведут контрнаступательные действия на нескольких участках фронта. Есть продвижение на Бахмутском направлении. На Бердянском ВСУ продвинулись на 10-12 километров от основной линии обороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российская оккупационная армия, 28 июля, нанесла ракетный удар по Днепру. Попали в многоэтажку, пострадали не менее 9 человек, среди них двое подростков.

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