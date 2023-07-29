Українські війська просунулися на 12 кілометрів на Бердянському напрямку: карти боїв ISW

Українські військові ведуть контрнаступальні дії на кількох ділянках фронту. Є просування на Бахмутському напрямку. На Бердянському ЗСУ просунулися на 10-12 кілометрів від основної лінії оборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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"Південна вісь"
Російська окупаційна армія, 28 липня, завдала ракетного удару по Дніпру. Влучили у багатоповерхівку, постраждало щонайменше 9 людей, серед них двоє підлітків.
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