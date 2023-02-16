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Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца"

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Бахмут, Четверг 16 февраля 2023 13:09
Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца" Фото: пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники в ходе боев под Бахмутом (Донецкая область) захватили опорный пункт россиян и взяли в плен наемника из ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпрогранслужбу.

"Вчера боевой разведывательный дозор пограничников совершил налет на позиции оккупантов под Бахмутом. Наши защитники боем захватили один из вражеских опорных пунктов, вошли во вражеский тыл и атаковали оккупантов", - говорится в сообщении.

В результате успешной атаки из стрелкового оружия были ликвидированы до пяти захватчиков, еще одного взяли в плен.

Напомним, ранее мы писали, что спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по оккупантам на Бахмутском направлении.

Как известно, Бахмут остается главным направлением атак россиян, где они сосредотачивают свои усилия и не жалеют личный состав, пытаясь прорваться.

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Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца"
Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца"
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