Что украинские производители оружия думают о механизме экспорта, который предлагает власть

Производители оружия, с которыми пообщался "Цензор.НЕТ" единодушны в том, что им не нужны зарубежные "представительства-посредники".

"Вместо этого им нужно, чтобы государство "отцепилось" от их операционных и финансовых потоков. Каждое новое государственное звено = задержки, дублирование, коррупционные риски и утечка информации", - отмечается в публикации.

Бизнесу нужны цифровизация процедур, прозрачные и обязательные дедлайны, "единое окно" и быстрые лицензии - чтобы продавать напрямую, быстро получать средства и вкладывать их в R&D и масштабирование, прямо конвертируемое в технологическое преимущество и более высокую эффективность на поле боя.

Сергей Гончаров, исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI), считает, что принципы работы экспортных представительств пока не сформированы. Но не исключает, что они могут получить чрезмерные функции контроля.

Первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам социальной и ветеранской политики и заместитель ВСК по вопросам нарушений в сфере обороны Михаил Цимбалюк высказал предостережение "чтобы снова не были лишние надстройки и коррупционные кормушки".

"Или экспорт, или побег производств из Украины"

Разработчики украинского оружия сходятся на том, что выбор у государства невелик: либо открыть экспорт оружия, либо вообще потерять производство оружия в Украине.

Координатор команды разработчиков роботизированных систем ПВО Павел Гайдай отмечает: Украине нужно быстро внедрять инновационные технологии, потому что традиционные продукты быстро устаревают. Чтобы обеспечить развитие инженерной школы, исследовательским центрам требуется стабильное финансирование, способное обеспечить экспорт оружия. Однако существующие ограничения на экспорт могут привести к тому, что бизнесы по разработке либо угаснут, либо переедут в другие страны.

Павел Гайдай формулирует это как выбор без особых альтернатив. По его мнению, ради собственной безопасности государство не имеет права прямо или косвенно ограничивать продажу продуктов украинских военных производителей.

"Но такие ограничения существуют. Так что, на мой взгляд, выбор у нашего государства невелик. Или открыть возможности для экспорта, или потерять украинские военные производства и исследовательские центры, которые неизбежно мигрируют в лучшие для ведения бизнеса страны. Поэтому украинские военные производители требуют открытия экспорта вооружения. И потому украинское государство должно открыть экспорт", - отмечает Гайдай.

В то же время, он резко оценивает идею зарубежных государственных офисов и называет их еще одной попыткой ограничить возможность украинских компаний самостоятельно определять свои рынки и клиентов.

"Как бы нам ни рассказывали о выставочных функциях, по сути это ограничение и средство контроля деятельности украинских военных производителей", - высказывает мнение Гайдай.

Что на кону: риски и преимущества

Часть рынка готова принять государственное участие как фасилитацию, но при очень четких рамках.

Михаил Рудоминский (Himera) отмечает, что такие офисы могут быть полезны только как инструмент доверия и контроля конечного пользователя, но, по его словам, "они не подменяют роли самого производителя, который остается ключевым в техническом, инженерном и коммерческом сопровождении контракта". И добавляет, чтобы избежать задержек или излишней бюрократии должны быть четкие публичные критерии, понятные процедуры и механизмы ответственности.

Что касается рисков чрезмерного ограничения - на этом сходятся сразу несколько экспертов. Представительства могут начать вмешиваться в бизнес-процессы самих производителей и стать просто обременительными посредниками, если смогут влиять на условия контрактов и иметь доступ к финансовым потокам.

"Если эти офисы будут иметь доступ именно к денежным потокам и финансовым условиям, существует большой риск превратить эти учреждения во все тех же спецэкспортеров, которые раньше у нас были обязательными и просто навязывали свои условия", - считает СЕО компании "Квертус" Ярослав Филимонов.

Сергей Гончаренко отдельно говорит о том, что государство должно "не мешать", отмечая, что в Украине уже есть механизмы контроля экспорта.

"У нас есть Государственная служба экспортного контроля, которая регулирует порядок экспорта товаров оборонного назначения и продукции двойного назначения. У нас есть межведомственная комиссия, которая уже наконец-то обновила свое положение и, возможно, даже уже и заработает. Они по каждому обращению по экспорту получают кучу согласований от СБУ, СВР, Минобороны, Минэкономики, МИД. То есть, это уже работает", - отмечает он.

Лишняя бюрократия мешает и производителям средств военной защиты.

"Мы полностью понимаем и поддерживаем право государства знать, что именно экспортируется с его территории и импортируется. Это нормальная международная практика. Но бюрократические барьеры и сложные лицензионные процедуры для нашей категории продукции - средств защиты, а не поражения - не имеют логического обоснования", - говорит основатель компании "Украинская броня" Дмитрий Хвыля.

Что предлагают производители брони и оружия

Большинство экспертов отмечают, что в разработке оптимальной модели экспорта государство должно ориентироваться на производителей и привлечь их к обсуждению.

Также следует обратить внимание на цифровизацию, в частности в процедуре экспертизы поданной документации, чтобы производители могли понимать статус, сроки и т.п.

По мнению Ярослава Филимонова, это снимет 70% бюрократии. Другой вопрос - внедрение четких сроков для всех государственных органов, вовлеченных в процесс, с ответственностью для государственных структур в случае просрочки. И как за рубежом у Украины будет представительство, важно иметь единый координационный орган внутри, чтобы производители могли подавать документы не в несколько структур, а в "единое окно".

Эксперты также акцентируют внимание на том, что Украине нужно обновить списки товаров военного и двойного назначения и модернизировать вопросы защиты интеллектуальной собственности.

"Современная продукция - дроны, новейшие средства РЭБ - они просто не вписываются в классификацию. Например, "окопный РЭБ": еще совсем недавно такого понятия вообще не существовало. Также необходимо разделить подходы к разным типам экспорта. Ведь на сегодня есть экспорт технологий, экспорт комплектующих, есть экспорт готовых изделий, софта сервисных услуг. Есть, наконец, сотрудничество и R&D. То есть сейчас понятие "продукта" гораздо более разветвленное, что требует новых подходов", - перечисляет необходимые шаги Филимонов.