Украинские производители впервые посетят Международный форум молока в Польше, - СМПУ

Молочные предприятия из Украины впервые примут участие в 20 Международном форуме молока в городе Белосток, Польша 20-21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Союза молочных предприятий Украины (СМПУ).

"13 украинских молочных компаний, среди которых - производители молока, приглашенные на Международный молочный форум, организованный Польской Молочной Палатой (Polska Izba Mleka)", - рассказывает исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур .

СМПУ уже несколько месяцев сотрудничает с Польской Молочной Палатой.

"Мы благодарны принимающей стороне, Польской Молочной Палате, за возможность построить новые бизнес-связи и попытки уладить торговые отношения между нашими странами. От этого форума мы ожидаем обмена опытом и взглядами на ведение молочного бизнеса в разных странах, в частности, в Польше. Надеемся на плодотворное сотрудничество с польской стороной", - комментирует Дидур.

В СМПУ также считают, что такая встреча особенно важна на фоне обострения отношений между Украиной и Польшей.

"Напряжение ситуации вокруг торговых отношений между нашими странами ненормальное. Этому радуются только наши враги. Эта ситуация - проверка партнерства на устойчивость и мы надеемся выйти достойно из этого тупика. Бизнес, общая друг с другом, показывает открытость и желание понять друг друга", - добавляет руководитель союза.

В свою очередь, генеральный директор Польской молочной палаты Агнешка Малишевская сообщила, что производители молочной продукции разных стран на форуме рассмотрят проблемы молочной отрасли, которые создал мировой постпандемический кризис, агрессия россии против Украины и изменение климата. Также участники форума обсудят новые тенденции в производстве и переработке молока.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ Польшей, запрещающей экспорт украинского зерна.