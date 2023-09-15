Українські виробники вперше відвідають Міжнародний форум молока в Польщі, - СМПУ

Молочні підприємства з України вперше візьмуть участь в 20-му Міжнародному форумі молока в місті Білосток, Польща 20-21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Спілки молочних підприємств України (СМПУ).

"13 українських молочних компаній, серед яких — виробники молока, запрошені на Міжнародний молочний форум, організований Польською Молочною Палатою (Polska Izba Mleka)", - розповідає виконавчий директор СМПУ Арсен Дидур.

За його словами, СМПУ вже декілька місяців співпрацює з Польською Молочною Палатою.

"Ми вдячні приймаючій стороні, Польській Молочній Палаті, за можливість побудувати нові бізнес-зв’язки та спроби владнати торгові відносини між нашими країнами. Від цього форуму ми очікуємо обміну досвідом та поглядами на ведення молочного бізнесу в різних країнах, зокрема, в Польщі. Сподіваємось на плідну співпрацю з польською стороною", - коментує Дидур.

В СМПУ також вважають, що така зустріч особливо важлива на тлі загострення відносин між Україною та Польщею.

"Напруження ситуації навколо торговельних відносин між нашими країнами є ненормальним. Цьому радіють лише наші вороги. Ця ситуація - перевірка партнерства на стійкість і ми сподіваємось вийти достойно з цього глухого кута. Бізнес, комунікуючи один з одним, показує відкритість і бажання зрозуміти один одного", - додає керівник спілки.

Своєю чергою, генеральний директор Польської молочної палати Агнешка Малішевська повідомила, виробники молочної продукції різних країн на форумі розглянуть проблеми молочної галузі, які створила світова постпандемічна криза, агресія росії проти України та зміна клімату. Також учасники форуму обговорять нові тенденції у виробництві та переробці молока.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ Польщею, яка забороняє експорт українського зерна.