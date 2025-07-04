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Мировые цены на сливочное масло подскочили, обновив рекорд

Украина, Пятница 04 июля 2025 13:02
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Мировые цены на сливочное масло подскочили, обновив рекорд Фото: Цены на сливочное масло выросли до максимума (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В июне 2025 года мировые цены на сливочное масло показали большой месячный прирост, увеличившись на 2,8% до нового рекорда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН (ФАО).

"Продолжающаяся тенденция к росту была обусловлена в основном сохраняющимся дефицитом поставок в Океании и Европейском Союзе в сочетании с высоким спросом на импорт из Азии, включая Ближний Восток", - говорится в публикации.

Мировые цены на продовольствие

Индекс продовольственных цен ФАО в июне 2025 года составил в среднем 128,0 пункта, увеличившись на 0,5% по сравнению с маем. Хотя индексы цен на зерновые и сахар снизились, их перевесил рост индексов на молочные продукты, мясо и растительные масла.
Мировые цены на сливочное масло подскочили, обновив рекорд

В целом индекс был на 7,0% выше уровня годичной давности, но при этом оставался на 20,1% ниже своего пика, достигнутого в марте 2022 года после вторжения России в Украину.
Мировые цены на сливочное масло подскочили, обновив рекорд

Цены на группы товаров

Индекс цен на зерновые ФАО в июне составил в 107,4 пункта, что на 1,5% ниже, чем в мае, и на 6,8% ниже своего значения год назад. Мировые цены на кукурузу резко упали второй месяц подряд. Мировые цены на сорго и ячмень также снизились в июне.

Напротив, несмотря на давление урожая из северного полушария, мировые цены на пшеницу выросли, в основном отражая погодные условия в некоторых ключевых регионах производства, включая Российскую Федерацию и части Европейского Союза и Соединенные Штаты Америки.

Значение индекса цен на растительные масла ФАО в июне составило 155,7 пункта, что на 2,3% выше уровня предыдущего месяца и на 18,2% выше уровня июня 2024 года. Рост в основном обусловлен ростом цен на пальмовое, рапсовое и соевое масло, что более чем компенсировало небольшое снижение цен на подсолнечное масло.

Мировые цены на подсолнечное масло снизились из-за ожиданий увеличения производства в регионе Черного моря.

Значение индекса цен на мясо ФАО в июне составило 126,0 пунктов, увеличившись на 2,1% по сравнению с маем и на 6,7% по сравнению с прошлым годом, установив новый рекорд. Рост был обусловлен ростом цен на все категории мяса, за исключением птицы. Мировые цены на говядину достигли нового пика.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в июне составил в среднем 154,4 пункта, что на 0,5% выше, чем в мае, и на 20,7% выше, чем годом ранее.

Значение индекса цен на сахар ФАО в июне составило 103,7 пункта, что на 5,2% меньше, чем в мае. Это стало четвертым месячным снижением подряд и самым низким показателем с апреля 2021 года.

Цены в Украине

По данным Госстата, средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%. Подорожали все продукты.

В мае пачка масла 200 грамм подорожала на 34,3% до 107,3 гривен, подсолнечное масло на 39,0% до 80,6 гривен за литр.

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Цены на продукты ООН
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