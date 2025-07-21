ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинские производители объявили конец эры дешевых продуктов

Украина, Понедельник 21 июля 2025 11:05
UA EN RU
Украинские производители объявили конец эры дешевых продуктов Фото: Дешевых продуктов больше не будет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Эра дешевых продуктов в мире проходит. Особенно это касается дешевых натуральных фруктов и овощей.

Об этом сказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление его интервью ЦЭС.

"Я думаю, глобально хочу сказать, что, видимо, эра дешевых продуктов проходит. Себестоимость растет, с трудовыми ресурсами проблема все больше и больше. И это, пожалуй, главная история", - сказал он.

Представитель производителей отметил, что в этом сезоне все позиции дорогие. "Ни одну не назовем, которая дешевая. Все дорогие", - сказал он.

Он утверждает, что цены в Украине формируются исключительно на основе спроса и предложения. "Всех волнует просто баланс спроса и предложения. Вот и все. То есть - за сколько готовы покупать, за столько и будет продаваться", - рассказал Баштанник.

Неурожай в этом году

По его словам, в этом году в большинстве случаев высокие цены были вызваны погодными условиями.

"Вот я, например, в этом году собрал землянику садовую, клубнику, с урожайностью, например, 10 т/га. А плановая обычно, классическая, считается 17-20. Я собрал вдвое меньше. Но цена в этом году была не плановая 55-60, а 100-120-130 (гривен)", - рассказал он.

То есть корреляция ровно вдвое. "То есть в деньгах, в проекте или предприятии, заработали, собственно говоря, то же самое. То есть сказать, что эти высокие цены дали дополнительную прибыль - нет. 5-10% производителей, которым повезло, или которые благодаря собственным усилиям прошли эти критические погодные условия и получили те самые 17-20 т - те получили, безусловно, бонус", - сказал Баштанник.

Цены на продукты в Украине

Напомним, темпы роста потребительских цен в Украине в июне 2025 года замедлились 14,3%. Однако продуктовая инфляция ускорилась до 23,2%.

В мае 2025 года на ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики Цены на продукты
Новости
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе