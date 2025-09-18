ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мужчин среди поступающих в аспирантуру в Украине в 4 раза больше, чем женщин

Четверг 18 сентября 2025 11:11
UA EN RU
Мужчин среди поступающих в аспирантуру в Украине в 4 раза больше, чем женщин Фото: В 2025 году в Украине в аспирантуру поступают преимущественно мужчины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине большинство желающих поступить в аспирантуру составляют мужчины. Их доля превышает 80% среди зарегистрированных на вступительные экзамены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, представленные директором Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяной Вакуленко во время пресс-конференции, посвященной вступительной кампании.

По ее словам, статистика в разрезе пола выявила значительную диспропорцию.

"Мужчин значительно больше, чем женщин, выбирают поступление в аспирантуру", - отметила Вакуленко.

Всего на сдачу единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕВВ) зарегистрировались более 16,3 тысячи человек. Из них более 13,1 тысячи - мужчины (более 80%). Женщины составляют чуть менее 20% - около 3,2 тысяч человек.

Таким образом, мужчин среди потенциальных аспирантов в Украине в четыре раза больше, чем женщин.

Напомним, прием заявок в аспирантуру в Украине стартовал 3 сентября. Подать документы можно через электронные кабинеты, разрешается до 5 заявлений на бюджет и до 15 в целом. Зачисление на бюджет завершится до 30 сентября, на контракт - до 20 октября.

РБК-Украина также писало, что с 2025 года МОН впервые ввело критериальный подход к распределению госзаказа на подготовку аспирантов. Бюджетные места (4917) распределили между университетами по формульному принципу, учитывая научные показатели, рейтинги и добропорядочность. При этом госзаказ сократили на 17%, больше всего . в области "Бизнес, администрирование и право", тогда как приоритет сохранен за ІТ, инженерией и естественными науками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре