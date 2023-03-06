Украинские танкисты в Бахмуте вплотную уничтожают укрытие врага (видео)

Защитники опровергли информацию об отводе украинских войск из Бахмута. Однако в ВСУ отмечают, что российская армия пытается оцепить город.

Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр показали ожесточенные бои в Бахмуте, во время которых танкисты выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия.

Также в городе продолжает работу украинская артиллерия, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.

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