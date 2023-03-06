Россияне пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте, - ГПСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение украинского бойца Госпогранслужбы из Бахмута.

По словам военного, россияне с самого утра обстреливают Бахмут. Оккупанты в основном осуществляют атаки из минометов и артиллерии.

"Пытаются продавить наши фланги, но Госпогранслужба совместно со своими побратимами стоит несгибаемо на своих позициях. Мы делаем все, чтобы враг не зашел в город", - сказал боец.

Напомним, представитель восточной группировки войск Сергей Череватый отмечал, что украинские защитники продолжают оборонять Бахмут. В город есть возможность доставлять боеприпасы и забирать раненых.

К тому же лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко сообщал, что наши бойцы продолжают удерживать под своим контролем трассу Константиновка-Бахмут.

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