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Россияне пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте, - ГПСУ

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Понедельник 06 марта 2023 12:40
Россияне пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте, - ГПСУ Иллюстративное фото: россияне пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются продавить фланги украинской обороны в городе-крепости Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение украинского бойца Госпогранслужбы из Бахмута.

По словам военного, россияне с самого утра обстреливают Бахмут. Оккупанты в основном осуществляют атаки из минометов и артиллерии.

"Пытаются продавить наши фланги, но Госпогранслужба совместно со своими побратимами стоит несгибаемо на своих позициях. Мы делаем все, чтобы враг не зашел в город", - сказал боец.

Напомним, представитель восточной группировки войск Сергей Череватый отмечал, что украинские защитники продолжают оборонять Бахмут. В город есть возможность доставлять боеприпасы и забирать раненых.

К тому же лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко сообщал, что наши бойцы продолжают удерживать под своим контролем трассу Константиновка-Бахмут.

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Бахмут Государственная пограничная служба
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