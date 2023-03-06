Українські танкісти у Бахмуті впритул знищують укриття ворога (відео)

Українські танкісти у Бахмуті знищують укриття російських окупантів, упритул під'їжджаючи до позицій ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 93-тю ОМБр Холодний Яр.
Захисники спростували інформацію про відхід українських військ з Бахмута. Проте у ЗСУ зазначають, що російська армія намагається оточити місто.
Бійці 93-ої ОМБр Холодний Яр показали запеклі бої у Бахмуті, під час яких танкісти виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття.
Також у місті продовжує працювати українська артилерія, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, українські прикордонники заявили, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Бахмуті, але окупанти намагаються продавити фланги.
Також речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомляв, що у місто є можливість доставляти боєприпаси та забирати поранених.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Бахмут має більше символічне, ніж оперативне значення, а Росія не змінить хід війни, захопивши місто.
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