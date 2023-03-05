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Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый

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Воскресенье 05 марта 2023 22:07
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый Фото: Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают оборонять Бахмут от оккупантов. Снабжение наших сил в городе не нарушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Армия держит не только ВСУ, но и пограничники, Национальная гвардия, они держат оборону в Бахмуте. Туда есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, забирать раненых. Я понимаю важность вопроса, но ни одна армия в мире не объявляет о своих тактических действиях", - подчеркнул Череватый.

Он также отметил, что россияне пытаются бить по мостам, чтобы нарушить снабжение. Но наши подразделения "обеспечивают возможность, чтобы при помощи разных способов доставлять все необходимое".

Напомним, ранее лейтенант Нацгвардии лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко заявлял, что Украина контролирует ключевую трассу Константиновка-Бахмут.

Также мы писали, что, по словам Череватого, Украина продолжает контролировать Бахмут и не выводит войска.

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Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
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