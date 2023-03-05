Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Армия держит не только ВСУ, но и пограничники, Национальная гвардия, они держат оборону в Бахмуте. Туда есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, забирать раненых. Я понимаю важность вопроса, но ни одна армия в мире не объявляет о своих тактических действиях", - подчеркнул Череватый.

Он также отметил, что россияне пытаются бить по мостам, чтобы нарушить снабжение. Но наши подразделения "обеспечивают возможность, чтобы при помощи разных способов доставлять все необходимое".