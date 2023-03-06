Украинские танкисты в Бахмуте вплотную уничтожают укрытие врага (видео)
Украинские танкисты в Бахмуте уничтожают укрытия российских оккупантов, вплотную подъезжая к позициям врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 93-ю ОМБр Холодный Яр.
Защитники опровергли информацию об отводе украинских войск из Бахмута. Однако в ВСУ отмечают, что российская армия пытается оцепить город.
Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр показали ожесточенные бои в Бахмуте, во время которых танкисты выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия.
Также в городе продолжает работу украинская артиллерия, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, украинские пограничники заявили, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Бахмуте, но оккупанты пытаются продавить фланги.
Также спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что в города есть возможность доставлять боеприпасы и забирать раненых.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Бахмут имеет больше символическое, чем оперативное значение, а Россия не изменит ход войны, захватив город.
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