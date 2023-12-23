Украинские силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Днепропетровской области

"Вечером силы ПВО уничтожили четыре беспилотника", - сообщил начальник Днепропетровской ОГА.

По данным Лысака, по одному беспилотнику было уничтожено в Днепровском и Криворожском районах, а еще два - на Синельниковщине.

Ситуация на фронте

В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в Бахмуте и Запорожской области.

Недавно стало известно, что украинские воины отбили у кафиров один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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