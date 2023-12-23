Українські сили ППО знищили чотири безпілотники в Дніпропетровській області

Сили української протиповітряної оборони знищили чотири ворожих безпілотники в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.
"Ввечері сили ППО знищили чотири безпілотники", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА.
За даними Лисака, по одному безпілотнику було знищено у Дніпровському і Криворізькому районах, а ще два - на Синельниківщині.
Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні та по можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та Запорізької області.
Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один із териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям удалося захопити позиції противника.
Детальніше про ситуацію на передовій – можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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