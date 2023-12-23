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Українські сили ППО знищили чотири безпілотники в Дніпропетровській області

Фото: Українські сили ППО знищили чотири безпілотники (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сили української протиповітряної оборони знищили чотири ворожих безпілотники в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Ввечері сили ППО знищили чотири безпілотники", - повідомив начальник  Дніпропетровської ОВА.

За даними Лисака, по одному безпілотнику було знищено у Дніпровському і Криворізькому районах, а ще два - на Синельниківщині. 

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні та по можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та Запорізької області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один із териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям удалося захопити позиції противника.

Детальніше про ситуацію на передовій – можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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