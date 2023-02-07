Шмыгаль издал распоряжение об отправке спасателей в Турцию

Сегодня, 7 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль издал распоряжение о предоставлении Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий землетрясения. Согласно ему из Украины отправится поисково-спасательный отряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Поисково-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отправится в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения самолетами Ан-32 и Ан-26, а также автомобильным транспортом.

В состав сводного поисково-спасательного отряда вошли 87 человек, в том числе 10 человек являются членами экипажей самолетов.

Кроме того, Шмыгаль поручил Министерству экономики вместе с Министерством финансов проработать вопрос о возмещении расходов, связанных с предоставлением Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий землетрясения.