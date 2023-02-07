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Количество жертв землетрясения в Турции превысило 4,5 тысяч человек

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Мараш, Вторник 07 февраля 2023 19:00
Количество жертв землетрясения в Турции превысило 4,5 тысяч человек Фото: Количество жертв землетрясения в Турции превысило 4,5 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Турции в результате землетрясений, которые произошли в стране накануне, погибли более 4,5 тысячи человек. При этом более 26 тысяч получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщило, что в результате землетрясения погибли 4544 человека, 26 721 человек получили ранения.

При этом количество разрушенных зданий составило 5775.

Кроме того, число погибших в различных районах Сирии увеличилось до 1782, а число раненых - до 3 749 человек.

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, 812 человек погибли и 1449 получили ранения в подконтрольных сирийскому правительству районах в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

В новостях АА было заявлено, что в районах, подконтрольных ВС Турции и Сирийской национальной армии, погибли по меньшей мере 970 человек и более 2300 человек получили ранения.

Напомним, вчера в Турции, Сирии и Ливане начались мощные землетрясения, из-за которых были разрушены жилые дома и другие здания.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с трагедией.

Отметим, что из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.

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