ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские спасатели уже отправились в Турцию, - посол

Новина українською →
Вторник 07 февраля 2023 19:50
Украинские спасатели уже отправились в Турцию, - посол Фото: украинские спасатели уже отправились в Турцию (twitter.com/VasylBodnar)
Автор: Татьяна Острогляд

Поисково-спасательная группа из Украины, которая состоит примерно из 90 человек, уже отправилась в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Василия Боднаря.

"Наша поисково-спасательная группа, которая состоит из примерно 90 человек, отправляется "лечить раны турецкого народа". Также продолжаем отправлять гуманитарную помощь", - написал Бондарь.

Напомним, вчера Турцию поразили мощные землетрясения. Уже известно о более 4,5 тысячи погибших и 22 тысячь пострадавших.

Также ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль издал распоряжение о предоставлении Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий землетрясения. Согласно ему из Украины отправится поисково-спасательный отряд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России