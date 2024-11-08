РФ атакует Украину дронами-приманками. Что о них известно

Россия начала использовать дроны-приманки во время атак по Украине. Они иммитируют "Шахеды".

Об этом заявил временно и.о. начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Как пишет издание, кроме резкого увеличения количества ударов, Россия начала использовать безбоеголовные беспилотники-приманки, чтобы преодолеть противовоздушную оборону Украины. "Беспилотники-приманки несут напечатанный на 3D-принтере шар, завернутый в фольгу. Он имитирует боеголовку иранского дрона Shahed-136", - рассказал Игнат. По его словам, эти более дешевые беспилотники вводят в заблуждение украинскую противовоздушную оборону, которая может сбивать дроны-приманки вместо несущих смертоносную боеголовку. "Сейчас беспилотники-приманки составляют почти половину всех российских беспилотников, выпущенных по Украине", - отметил военный.