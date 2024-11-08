РФ атакует Украину дронами-приманками. Что о них известно
Россия начала использовать дроны-приманки во время атак по Украине. Они иммитируют "Шахеды".
Об этом заявил временно и.о. начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РБК-Украина со ссылкой на СNN.
Как пишет издание, кроме резкого увеличения количества ударов, Россия начала использовать безбоеголовные беспилотники-приманки, чтобы преодолеть противовоздушную оборону Украины.
"Беспилотники-приманки несут напечатанный на 3D-принтере шар, завернутый в фольгу. Он имитирует боеголовку иранского дрона Shahed-136", - рассказал Игнат.
По его словам, эти более дешевые беспилотники вводят в заблуждение украинскую противовоздушную оборону, которая может сбивать дроны-приманки вместо несущих смертоносную боеголовку.
"Сейчас беспилотники-приманки составляют почти половину всех российских беспилотников, выпущенных по Украине", - отметил военный.
Дроновые атаки РФ по Украине
Российские войска постоянно атакуют Украину дронами. Чаще всего РФ во время обстрелов использует беспилотники "Шахеды".
В последнее время во время атак ПВО стала сбивать и БПЛА неустановленного типа. Причем, например, 3 ноября во время атаки на Киев российские дроны летели на очень малых высотах.
Отметим, что россияне постоянно меняют тактику дроновых обстрелов. Недавно сообщалось, что Россия хочет выйти на круглосуточные атаки "Шахедами". Кроме того, оккупанты начали использовать "Шахеды" с термобарическими боеголовками.
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