Украинские разведчики поразили сразу три РЛС россиян в Крыму

Украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции (РЛС) оккупантов. Операция была проведена в Крыму 29 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России", - говорится в сообщении. По данным разведчиков, поражены: РЛС "Каста-2Е2" - 1 шт;

РЛС "Подлет" - 2 шт. В ГУР констатируют, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается.