ГУР уничтожило в Крыму российскую РЛС "Подлет" стоимостью 5 млн долларов
Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию на территории временно оккупированного Крыма. Была уничтожена радиолокационная станция "Подлет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР в Telegram.
"28 ноября 2024 года в результате успешной операции ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет", - сказано в сообщении разведки.
Деталей уничтожения российской РЛС не раскрывают. Указано только, что вражескую технику "спалили".
Фото: украинские разведчики уничтожили российскую РЛС (t.me/DIUkraine)
При этом на карте, которую ГУР прикрепило в посту, заметно, что российскую РЛС уничтожили в западной части Крыма.
Что известно о РЛС "Подлет"
Как отмечают в разведке, россияне использовали РЛС 48Я6-К1 "Подлет" для обнаружения воздушных целей на малых и крайне малых высотах в сложной обстановке.
Она работает во взаимодействии с зенитными ракетными комплексами С-300 и С-400.
Ориентировочная стоимость такой РЛС составляет 5 млн долларов.
К слову, в начале августа появилась информация, что во временно оккупированном Крыму были уничтожены четыре пусковые установки С-400.
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