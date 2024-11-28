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ГУР уничтожило в Крыму российскую РЛС "Подлет" стоимостью 5 млн долларов

Крым, Четверг 28 ноября 2024 15:55
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ГУР уничтожило в Крыму российскую РЛС "Подлет" стоимостью 5 млн долларов Иллюстративное фото: РЛС "Подлет" уничтожили в Крыму (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию на территории временно оккупированного Крыма. Была уничтожена радиолокационная станция "Подлет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР в Telegram.

"28 ноября 2024 года в результате успешной операции ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет", - сказано в сообщении разведки.

Деталей уничтожения российской РЛС не раскрывают. Указано только, что вражескую технику "спалили".

ГУР уничтожило в Крыму российскую РЛС &quot;Подлет&quot; стоимостью 5 млн долларовФото: украинские разведчики уничтожили российскую РЛС (t.me/DIUkraine)

При этом на карте, которую ГУР прикрепило в посту, заметно, что российскую РЛС уничтожили в западной части Крыма.

Что известно о РЛС "Подлет"

Как отмечают в разведке, россияне использовали РЛС 48Я6-К1 "Подлет" для обнаружения воздушных целей на малых и крайне малых высотах в сложной обстановке.

Она работает во взаимодействии с зенитными ракетными комплексами С-300 и С-400.

Ориентировочная стоимость такой РЛС составляет 5 млн долларов.

К слову, в начале августа появилась информация, что во временно оккупированном Крыму были уничтожены четыре пусковые установки С-400.

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