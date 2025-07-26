Украинские фамилии, хранящие память о нищете и выживании: есть ли ваше в списке?

В украинской истории оно часто возникало из быта, социального статуса, или даже - материального положения. Среди фамилий особенно выделяются те, которые прямо указывали на крайнюю бедность. Вот некоторые из них:

Босій, Босак, Босенко

Очевидное значение - босой, без обуви. Такие фамилии давали тем, кто не мог позволить себе даже самой простой обуви.

Бурлака

Означало человека без постоянного жилья, который путешествовал в поисках работы. Фамилия ассоциируется с беспризорностью и нестабильностью.

Гета, Гетало, Гетенко

Происходит от названия старой, истощенной лошадки. Часто - люди, которые владели или работали с такими животными.

Голик, Голиш, Голяк

Указывает на человека без имущества, "голого" во всех смыслах - без одежды, крыши над головой или средств к жизни.

Дерновий

Вероятно, происходит от слова "дерн" - человек, живший в землянке, накрытой дерном. Именно таким было жилье для бедных.

Калюжный

Возможное происхождение - от двора, который постоянно стоял в лужах. Признак нищеты и отсутствия благоустройства.

Капара

От глагола "капарить" - прозябать в нищете. Фамилия символизирует жизнь на грани выживания.

Кубрак, Кубраков

Народное определение нуждающегося или обездоленного. Часто - с трагической историей потерь.

Нетяга

Значение - бродяга, который "не тянет" жизнь. Означало человека, который едва сводит концы с концами.

Нечволод

Вероятно, от "нечего владеть" - утраченный статус, потерянное богатство. Семьи, которые обеднели до предела.

Нужденко

Очевидная этимология - нужда. Фамилия прямо говорит о бедственном положении: холод, голод, недостаток.