Украинские пограничники уничтожили российскую лодку на юге (видео)

Ситуация в Херсонской области

Во время вторжения РФ в Украину российские войска захватили всю Херсонскую область. Уже осенью 2022 года Силы обороны вернули под свой контроль правобережье региона, в частности, Херсон.

При этом во время оккупации россияне отбирают у местных жителей все лодки, которые удается найти, и на них же пытаются снова наступать на Херсон.

Кроме того, российские захватчики размещают технику в домах жителей временно оккупированной части Херсонской области. В частности, бронетехнику, военные грузовики и даже РСЗО.

Также Херсон и правобережье региона постоянно обстреливаются. Например, 24 января сообщалось, что российская армия готовит массированный обстрел Херсона и пригорода.

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