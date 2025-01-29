Українські прикордонники знищили російський човен на півдні (відео)

Ситуація в Херсонській області

Під час вторгнення РФ в Україну російські війська захопили всю Херсонську область. Уже восени 2022 року Сили оборони повернули під свій контроль правобережжя регіону, зокрема, Херсон.

При цьому під час окупації росіяни відбирають у місцевих жителів усі човни, які вдається знайти, і на них же намагаються знову наступати на Херсон.

Крім того, російські загарбники розміщують техніку в будинках мешканців тимчасово окупованої частини Херсонської області. Зокрема, бронетехніку, військові вантажівки та навіть РСЗВ.

Також Херсон і правобережжя регіону постійно обстрілюються. Наприклад, 24 січня повідомлялося, що російська армія готує масований обстріл Херсона та передмістя.

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