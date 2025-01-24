ua en ru
Пт, 24 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне могут массированно обстрелять Херсон и пригород завтра, - ОВА

Херсон, Пятница 24 января 2025 21:27
UA EN RU
Россияне могут массированно обстрелять Херсон и пригород завтра, - ОВА Фото: массированный обстрел Херсона и пригорода готовит РФ 25 января
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия готовит массированный обстрел Херсона и пригорода. Он должен состояться 25 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По его словам, есть информация о вероятном массированном российском обстреле Херсона.

"Завтра, 25 января, враг планирует с самого утра атаковать областной центр и пригород", - отметил Прокудин,

Глава ОВА отметил, что оккупанты будут использовать ствольную и реактивную артиллерию.

Обстрел Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон. С начала вторжения РФ в Украину область была полностью захвачена оккупантами.

Осенью 2022 года Силы обороны освободили областной центр и правобережную часть региона. Левобережье области до сих пор остается захваченным.

При этом рФ постоянно атакует Херсон. Так, 22 января российские войска обстреляли спасателей в одном из районов Херсона. Был пострадавший.

Также 12 января оккупанты обстреляли Херсон. Тогда часть города осталась без света и тепла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Война в Украине
NEWS
"Укрощение" Путина. Могут ли Трамп и Си Цзиньпин ускорить завершение войны в Украине
"Укрощение" Путина. Могут ли Трамп и Си Цзиньпин ускорить завершение войны в Украине
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ