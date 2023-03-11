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Украине вернули древние мечи, которые россияне пытались ввезти в США

Новина українською →
Суббота 11 марта 2023 15:52
Украине вернули древние мечи, которые россияне пытались ввезти в США Фото: Украине вернули древние мечи, которые россияне пытались ввезти в США (mkip.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Посольства Украины в США прошла официальная церемония возвращения Украине культурных и исторических ценностей. Они были задержаны в сентябре прошлого года таможенно-пограничной службой США при попытке незаконного ввоза из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства культуры и информационной политики Украины.

Среди возвращенных артефактов есть следующие объекты:

  • мечи-акинаки скифской культуры VI-V вв. до н.э.;
  • кремневый шлифованный топор датирован III тысячелетием до н.э.;
  • половецкие сабли времен древнерусского государства XI-XII вв.

"Мы вернем все, что украла у нас Россия - территории, людей, предметы искусства и культурное наследие. Начинаем уже сейчас. Спасибо правоохранительным органам США и Украины, послу Украины в США Оксане Маркаровой и всем причастным, совершившим такую операцию", - заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В дальнейшем будет решаться вопрос транспортировки на территорию Украины спасенных ценностей.

Напомним, что российские оккупанты вывезли все фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.

С начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили по меньшей мере 553 объекта украинского культурного наследия.

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