Украине вернули древние мечи, которые россияне пытались ввезти в США
На территории Посольства Украины в США прошла официальная церемония возвращения Украине культурных и исторических ценностей. Они были задержаны в сентябре прошлого года таможенно-пограничной службой США при попытке незаконного ввоза из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства культуры и информационной политики Украины.
Среди возвращенных артефактов есть следующие объекты:
- мечи-акинаки скифской культуры VI-V вв. до н.э.;
- кремневый шлифованный топор датирован III тысячелетием до н.э.;
- половецкие сабли времен древнерусского государства XI-XII вв.
"Мы вернем все, что украла у нас Россия - территории, людей, предметы искусства и культурное наследие. Начинаем уже сейчас. Спасибо правоохранительным органам США и Украины, послу Украины в США Оксане Маркаровой и всем причастным, совершившим такую операцию", - заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
В дальнейшем будет решаться вопрос транспортировки на территорию Украины спасенных ценностей.
Напомним, что российские оккупанты вывезли все фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.
С начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили по меньшей мере 553 объекта украинского культурного наследия.
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