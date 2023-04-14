Украинец пытался незаконно вывезти в Болгарию скрипку Страдивари

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую таможню в Facebook .

"Старинную скрипку гениального мастера пытался вывезти гражданин Украины, через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле", - сказано в сообщении таможенников.

Фото: скрипка Страдивари, которую хотели вывезти в Болгарию (facebook.com/ODcustomsUA)

Правонарушитель во время прохождения таможенного контроля пытался проехать через "зеленый коридор". Он заверял, что у него нет товаров, которые требуют письменного декларирования.

Таможенники решили все равно направить его в "красный коридор" на основании оценки и анализа рисков.

Во время проверки в багажном отделении авто на самом дне среди пакетов и чемоданов в картонной коробке был обнаружен футляр со скрипкой. На нижней деке музыкального инструмента - надпись "Antonius Stradiuarius cremonensis facibat annо 1742". В футляре находились смычок и набор струн, изготовленные в советское время.

"Никаких разрешительных документов на их вывоз из Украины у гражданина не оказалось. Музыкальный инструмент с признаками старины, смычек и набор струн изъят. Их ценность и стоимость определит соответствующая экспертиза, а дальнейшую судьбу - суд", - добавляют в таможне.

Стоит заметить, что стоимость скрипки Страдивари может достигать более 15 миллионов долларов.