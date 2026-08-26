Украинские порты парализовали пробки, возле Сулины застряли десятки судов, - Reuters

Возле Сулинского канала на Дунае образовалась очередь из десятков судов, направляющихся в украинские порты, из-за ограниченной пропускной способности маршрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По оценкам трейдеров и аналитиков, у Сулинского канала сейчас ожидается проход до 70 судов. Они направляются в украинские порты на Дунае, чтобы загрузить зерно для дальнейшего экспорта.

Задержки возникли из-за сразу нескольких факторов. Среди них – недостаток лоцманов, ограниченная пропускная способность канала и приоритет других грузов, в частности топлива.

Почему возникла очередь судов

После того, как российские атаки фактически заблокировали украинские черноморские порты, через которые проходило 90% экспорта зерна страны, некоторые грузы были перенаправлены через речные порты на Дунае.

Однако возможности дунайского маршрута значительно меньше. Поэтому зерновые грузы вынуждены конкурировать за доступ к портовой инфраструктуре с другими видами грузов.

Дополнительной проблемой остаются воздушные тревоги. Из-за угрозы российских атак работу украинских портов приходится временно останавливать, что еще больше влияет на график перевозок.

По данным консалтинговой компании ASAP Agri, на 25 августа более 50 судов ожидали прохода через Сулинский канал. При этом в украинские порты ежедневно направлялось только от пяти до семи судов.

Каждый день задержки, по оценке компании, может обходиться перевозчикам в 8 тысяч долларов. Это увеличивает расходы на транспортировку и без того высокие фрахтовые ставки.

Ситуация может усугубиться

В ASAP Agri предупредили, что ситуация может осложниться в случае ухудшения погодных условий в ближайшие дни.

Операционная менеджер компании "Avalon Shipping" Екатерина Кононенко заявила, что из-за непогоды Сулинский канал, по прогнозам, могут закрыть примерно на два дня.

По ее словам, на подходе к Сулине находятся около 70 судов. В то же время пропускная способность канала для судов, следующих именно в украинские порты, сейчас составляет всего два-три судна в день.