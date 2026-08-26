Морская блокада РФ может сорвать посевную в следующем году, что угрожает мировому кризису

Российские атаки на украинские порты и блокирование морского экспорта создают риски не только для поставок зерна в этом году, но и для посевной кампании 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фермеры могут остаться без средств на посевную

Из-за трудностей с продажей урожая из-за атак РФ на порты аграрии получают меньше денег, необходимых для закупки семян, удобрений, горючего и прочего для последующей посевной.

Если ситуация с экспортом не улучшится, часть фермеров может не иметь достаточного финансирования для весенних работ. Это создает риск сокращения посевных площадей в 2027 году и, соответственно, будущего урожая.

Перенаправить весь экспорт на железнодорожные, автомобильные и дунайские маршруты тоже невозможно – их мощностей недостаточно для полной замены черноморских портов.

"Главный вопрос: что мы будем делать весной следующего посевного сезона... Если не будет решения для экспорта, я считаю, что Украина сократит производство и не будет сеять примерно на 20% площадей. Это значит, что 12 миллионов тонн продовольственного зерна не будет произведено", - заявил изданию Евгений Озеров и гендиректор Украины.

Последствия могут ощутить в мире

Проблемы с украинским экспортом способны повлиять на мировые продовольственные рынки. Страны Ближнего Востока, Северной Африки и Азии в значительной степени зависят от поставок зерна из Черноморского региона.

На фоне перебоев со снабжением растут и цены на пшеницу. Если ограничения экспорта затянутся, а фермеры не смогут профинансировать посевную 2027, сокращение производства может привести к дальнейшему подорожанию продовольствия.

Таким образом, российская блокада угрожает не только украинскому экспорту. Она может создать цепной эффект от финансовых проблем украинских фермеров до значительного сокращения будущего урожая и усиления глобальной продовольственной нестабильности.