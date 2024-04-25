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Украинские пилоты проходят подготовку к полетам на F-16 на авиабазе во Франции, - BFM

Четверг 25 апреля 2024 02:24
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Украинские пилоты проходят подготовку к полетам на F-16 на авиабазе во Франции, - BFM Фото: украинские пилоты проходят подготовку к полетам на F-16 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские пилоты проходят обучение полетам на F-16 на одной из авиабаз на юго-западе Франции после завершения базовой подготовки в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Франция на данный момент не будет предоставлять Украине истребители, но уже участвует в подготовке десяти украинских пилотов, отобранных ее генеральным штабом. Им от 20 до 22 лет. Шестеро из них все еще проходят обучение в Соединенном Королевстве, чтобы овладеть английским языком на необходимом уровне", - говорится в BFM.

Отмечается, что четверо других пилотов уже прошли языковую подготовку и имеют небольшой опыт управления гражданскими, или учебно-тренировочными самолетами. В настоящее время они находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где проходят обучение воздушному бою на F-16.

"Новых украинских авиаторов будут обучать так же, как и французских пилотов ВВС и морской авиации, но в два раза быстрее. Занятия будут проходить на тренажерах. Перед обучением на F-16 пилоты должны налетать 80 часов на Alpha Jet", - добавили в BFM TV.

После этого периода подготовки продолжительностью около шести месяцев пилоты пересядут на F-16 в Соединенных Штатах или в одной из европейских стран. Технические команды, включая механиков, скорее всего, будут учиться в США.

Украинские пилоты проходят обучение на F-16

Несколько европейских стран, а также США и Канада выразили готовность обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16, которые ВСУ должны передать союзники уже в ближайшие месяцы.

По данным New York Times, двенадцать украинских пилотов к лету закончать базовый курс подготовки, и будут готовы к боевым вылетам на истребителях F-16. Также сообщалось, что союзники перебросили в Румынию три истребителя F-16, на которых будут учиться украинские пилоты.

Детальнее об истребителях F-16, которые вскоре получит Украина, читайте материале РБК-Украина.

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