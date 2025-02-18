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За сутки 139 боев, половина состоялась на двух направлениях, - Генштаб

Вторник 18 февраля 2025 08:25
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За сутки 139 боев, половина состоялась на двух направлениях, - Генштаб Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки на фронте состоялось 139 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском, а также Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, шесть средств ракетных войск и артиллерии и пять средств РЭБ/РЛС захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне пытались дважды продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении состоялось десять вражеских атак недалеко от населенных пунктов Тополя, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосиново.

На Лиманском направлении россияне атаковали шесть раз вблизи Заречного и Ямполовки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении россияне совершили шесть атак в районе Часового Яра.

На Торецком направлении Силы обороны отбили 5 атак возле Торецка.

На Покровском направлении враг 55 раз атаковал в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного и не только.

На Новопавловском направлении отбито 23 атаки захватчиков в районе Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении защитники отбили две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

В Курской области украинские воины отбили 13 атак захватчиков.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 861 тысячи единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще около 1170 российских террористов. Также было уничтожено:

  • 12 танков;
  • 12 боевых бронированных машин;
  • 53 артиллерийские системы и не только.

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