В России заявили об атаке дронов на Краснодарский край

В ночь с 5 на 6 июля атаке беспилотников подверглись три района Краснодарского края РФ. В результате атаки была повреждена вышка связи и загорелись резервуары хранения топлива на нефтебазах.

Об этом заявил оперштаб региона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

По данным оперштаба, были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске беспилотники якобы сбила российская ПВО. "Незначительные повреждения" якобы в результате падения обломков получила вышка сотовой связи. В станице Павловской "после падения фрагментов БПЛА" на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА также загорелся резервуар с топливом. По предварительной информации оперштаба, пострадавших нет.