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В России заявили об атаке дронов на Краснодарский край

Суббота 06 июля 2024 04:17
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В России заявили об атаке дронов на Краснодарский край Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь с 5 на 6 июля атаке беспилотников подверглись три района Краснодарского края РФ. В результате атаки была повреждена вышка связи и загорелись резервуары хранения топлива на нефтебазах.

Об этом заявил оперштаб региона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

По данным оперштаба, были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы.

В Ейске беспилотники якобы сбила российская ПВО. "Незначительные повреждения" якобы в результате падения обломков получила вышка сотовой связи.

В станице Павловской "после падения фрагментов БПЛА" на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.

В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА также загорелся резервуар с топливом.

По предварительной информации оперштаба, пострадавших нет.

Напомним, в Ростове-на-Дону (Российская Федерация) в ночь на 5 июля прогремели взрывы, в районе города велась работа систем противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары.

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