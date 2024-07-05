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В России жалуются на "массированную" атаку дронов на Ростов

Ростов-на-Дону, Россия, Пятница 05 июля 2024 03:56
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В России жалуются на "массированную" атаку дронов на Ростов Иллюстративное фото: в российском Ростове заявили о пожарах из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Ростове-на-Дону (Российская Федерация) в ночь на 5 июля прогремели взрывы, в районе города велась работа систем противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева и местные Telegram-каналы.

Около трех часов ночи чиновник заявил о работе ПВО возле Ростова.

"В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника", - говорится в его заявлении в Telegram.

Губернатор добавил, что информация о последствиях "уточняется".

Между тем в местных пабликах опубликовали кадры, на которых показан якобы момент сбития одного из дронов над Ростовом. Также на роликах можно услышать взрывы, увидеть пожар и движение экстренных служб на место огненного ЧП на Левом берегу в городе.

Добавим, что в сети также говорят о якобы сбитии по меньшей мере 12 беспилотников на подлете к Ростову. В ростовских медиа утверждают, что все дроны были ликвидированы, а этот налет БПЛА называют "массовым" и "самым сильным нападением за всю историю".

Атака дронов в России 5 июля

Отметим, что перед этим стало известно об ударе беспилотников в районе российского города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае ночью 5 июля. Из района этого населенного пункта часто оккупанты запускают дроны-камикадзе по территории Украины во время воздушных атак.

Местный губернатор заявлял о падении обломков БПЛА, и сообщалось о повреждении гражданских объектов на территории города, и о нескольких пострадавших.

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