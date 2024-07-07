ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрывы после прилета. Россияне жалуются на атаку дронов в Воронежской области

Воронежская область, Воскресенье 07 июля 2024 08:36
UA EN RU
Взрывы после прилета. Россияне жалуются на атаку дронов в Воронежской области Фото: на месте прилета работают экстренные службы (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

В приграничном с Украиной районе Воронежской области (Российская Федерация) начались взрывы после атаки дронов. Сообщается о прилете на склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram воронежского губернатора Александра Гусева.

По его словам, в ночь на 7 июля в небе над регионом сбивали беспилотники. При падении обломков возник пожар на одном из складов.

"В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС", - сообщил он.

Взрывы после прилета. Россияне жалуются на атаку дронов в Воронежской области

Фото: дым на месте прилета (t.me/mtv36)

Также он отметил, что для эвакуации уже подготовили автобусы, на данный момент с жителями Подгоренского района проводят инструктаж по безопасности.

Напомним, накануне в ночь на 6 июля сообщалось об атаке дронов на три района Краснодарского края. В результате была повреждена вышка связи, а также загорелись топливные резервуары на нефтебазах в станицах Павловская и Ленинградская.

До этого российские СМИ писали о прилетах на военный аэродром в городе Приморско-Ахтарск. Известно, что оттуда оккупанты запускают "шахеды" по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воронежская область Война России против Украины Дрони
NEWS
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW
DAILY
"Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело
Марина Григоренкоспециально для РБК-Украина "Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело