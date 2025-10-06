ua en ru
Украинские оборонные компании запустят совместные производственные проекты в Дании, - Шмыгаль

Понедельник 06 октября 2025 21:06
Украинские оборонные компании запустят совместные производственные проекты в Дании, - Шмыгаль Фото: Троэльс Лунд Поульсен, Денис Шмыгаль и Мортен Бедсков (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские оборонные компании будут запускать новые совместные производственные проекты на территории Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Как рассказал Шмыгаль, это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании, который он сегодня подписал вместе с датскими коллегами - министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном, министром промышленности, бизнеса и финансовых дел Мортеном Бьодсковом и министром иностранных дел Ларсом Леке Расмуссеном.

По его словам, меморандум предусматривает начало украинскими оборонными компаниями производства на территории Дании, создание совместных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС для реализации совместных проектов.

"Подписание меморандума - это большой шаг к формированию новой системы безопасности в Европе и усиление возможностей оборонно-промышленных комплексов наших государств", - отметил министр.

По словам Шмыгаля, во время войны произведенная совместно продукция поддержит Силы обороны Украины. А в долгосрочной перспективе украинские решения и опыт в сфере безопасности также усилят обороноспособность союзников.

Производство украинского оружия в Дании

Напомним, ранее мы сообщали, что украинское оружие будут производить на территории Дании. Соответствующее соглашение подписали в Копенгагене 4 июля.

Дания таким образом стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставки украинским воинам.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что для начала производства украинского оружия на датской территории Украине еще понадобится изменить законодательство.

По его словам, сейчас украинские оборонные предприятия не могут перенести свое производство на территорию другой страны.

