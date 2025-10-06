Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Як розповів Шмигаль, це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння, який він сьогодні підписав разом із данськими колегами - міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Мортеном Бьодсковом та міністром закордонних справ Ларсом Льоке Расмуссеном.

За його словами, меморандум передбачає започаткування українськими оборонними компаніями виробництва на території Данії, створення спільних потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних проєктів.

"Підписання меморандуму - це великий крок до формування нової системи безпеки в Європі та посилення спроможностей оборонно-промислових комплексів наших держав", - зазначив міністр.

За словами Шмигаля, під час війни вироблена спільно продукція підтримає Сили оборони України. А у довгостроковій перспективі українські рішення та досвід у сфері безпеки також посилять обороноздатність союзників.