Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії, - Шмигаль
Українські оборонні компанії запускатимуть нові спільні виробничі проєкти на території Данії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Як розповів Шмигаль, це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння, який він сьогодні підписав разом із данськими колегами - міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Мортеном Бьодсковом та міністром закордонних справ Ларсом Льоке Расмуссеном.
За його словами, меморандум передбачає започаткування українськими оборонними компаніями виробництва на території Данії, створення спільних потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних проєктів.
"Підписання меморандуму - це великий крок до формування нової системи безпеки в Європі та посилення спроможностей оборонно-промислових комплексів наших держав", - зазначив міністр.
За словами Шмигаля, під час війни вироблена спільно продукція підтримає Сили оборони України. А у довгостроковій перспективі українські рішення та досвід у сфері безпеки також посилять обороноздатність союзників.
Виробництво української зброї у Данії
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українську зброю вироблятимуть на території Данії. Відповідну угоду підписали в Копенгагені 4 липня.
Данія таким чином стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування та постачання українським воїнам.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявляв, що для початку виробництва української зброї на данській території Україні ще знадобиться змінити законодавство.
За його словами, зараз українські оборонні підприємства не можуть перенести своє виробництво на територію іншої країни.