ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина получила шведские "Жирафы" против "Шахедов" и крылатых ракет

11:23 24.06.2026 Ср
2 мин
Шведские РЛС даже могут обнаруживать цели на поверхности воды
aimg Константин Широкун
Украина получила шведские "Жирафы" против "Шахедов" и крылатых ракет Фото: Украина получила шведские "Жирафы" против "Шахедов" (saab.com)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские войска получили шведские радиолокационные системы Giraffe, способные обнаруживать беспилотники разных типов, самолеты и крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

РЛС Giraffe является разработкой шведской компании Saab. Они объединяют возможности радиолокационного наблюдения и интегрированную систему управления, контроля и связи, что позволяет быстро обнаруживать угрозы и координировать соответствующие действия.

Радиолокационные станции компании Saab осуществляют мониторинг воздушного пространства и обнаруживают воздушные цели на максимальном расстоянии до 100 км и высотах до 20 км в зависимости от модификации РЛС. Они обнаруживают широкий спектр объектов: от сверхзвуковых истребителей, крылатых ракет и вертолетов до медленных и низковысотных БпЛА.

Станция может размещаться в зависимости от модификаций на разных платформах: стационарно, на грузовиках, гусеничном транспорте и на пикапах, что дает возможность построения гибкой радиолокационной системы разведки.

Система способна одновременно осуществлять мониторинг воздушного пространства, выявлять цели для ПВО, а также выявлять огонь артиллерии и минометов.

Читайте также: В Украине представили бронированный НРК "Бандура" с защитой от РЕБ

Радар имеет высокую частоту обновления данных – время повторного захвата цели составляет всего одну секунду. Это обеспечивает актуальную картину воздушной обстановки в реальном времени.

Система способна разворачиваться менее чем за 10 минут, а время ее свертывания составляет менее 5 минут. Дополнительно, система может быть оснащена функцией обнаружения целей на поверхности моря, а также специализированными возможностями для противодействия БпЛА.

Украина получила шведские &quot;Жирафы&quot; против &quot;Шахедов&quot; и крылатых ракет

Ранее сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Ракету поднимают в небо на специальных шарах, а пуски проходят на большой высоте: в диапазоне от 12 до 18 километров. Специальные сервоприводы отвечают за точность активации. Они содержат стабильную траекторию полета. Система работает надежно при любых условиях сброса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Saab ПВО Miltech Вторжение России в Украину Ракеты Дрони
Новости
В РФ заявили о "неизбежном" взятии Константиновки, но реальность оказалась другой, - ISW
В РФ заявили о "неизбежном" взятии Константиновки, но реальность оказалась другой, - ISW
Аналитика
Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"