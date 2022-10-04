Украинские морпехи уверенно продвигаются к Черному морю, - Минобороны

Украинские морские пехотинцы метр за метром освобождают территорию Украины, уверенно продвигаясь в сторону Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

В подтверждение этому в Минобороны напомнили, что украинский флаг уже развевается, в частности, над селом Давыдов Брод Херсонской области.

"Украинские морские пехотинцы уверенно продвигаются в сторону Черного моря", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ подняли флаг Украины над селами Давыдов Брод и Староселье Херсонской области 4 октября.

Напомним, украинские военные освободили уже 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

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