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Українські морпіхи упевнено просуваються до Чорного моря, - Міноборони

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 18:49
Українські морпіхи упевнено просуваються до Чорного моря, - Міноборони Фото: українські морпіхи впевнено просуваються до Чорного моря (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські морські піхотинці метр за метром звільняють територію України, впевнено просуваючись у бік Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Українські морські піхотинці впевнено просуваються у бік Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

На підтвердження цього в Міноборони нагадали, що український прапор уже майорить, зокрема, над селом Давидів Брід Херсонської області.

Як повідомлялось, ЗСУ підняли прапор України над селами Давидів Брід й Старосілля Херсонської області 4 жовтня.

Нагадаємо, українські військові звільнили вже 1534 населених пунктів, що розташовуються в Донецької, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

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