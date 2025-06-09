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ВСУ авиабомбой AASM Hammer поразили склад боеприпасов россиян (видео)

Понедельник 09 июня 2025 22:07
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ВСУ авиабомбой AASM Hammer поразили склад боеприпасов россиян (видео) Фото: ВСУ авиабомбой AASM Hammer поразили склад боеприпасов россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Операторы Сил беспилотных систем скорректировали удар управляемой авиабомбой AASM Hammer по складу боеприпасов российской армии во время разгрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем ВСУ.

Как сообщается, во время проведения аэроразведки на Южном направлении бойцы батальона "Flying Skull" обнаружили скопление живой силы оккупантов, которые разгружали боеприпасы на склад, обустроенный рядом с собственным укрытием.

После передачи и согласования координат цели была привлечена авиация Воздушных сил ВСУ. Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 997 тысяч военных.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 970 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 167 дронов и другую технику врага.

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Война в Украине ВСУ Силы беспилотных систем Воздушные силы Украины
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