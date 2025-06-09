ВСУ авиабомбой AASM Hammer поразили склад боеприпасов россиян (видео)

Операторы Сил беспилотных систем скорректировали удар управляемой авиабомбой AASM Hammer по складу боеприпасов российской армии во время разгрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем ВСУ.

Как сообщается, во время проведения аэроразведки на Южном направлении бойцы батальона "Flying Skull" обнаружили скопление живой силы оккупантов, которые разгружали боеприпасы на склад, обустроенный рядом с собственным укрытием.

После передачи и согласования координат цели была привлечена авиация Воздушных сил ВСУ. Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены.