Украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора", - источники

Украинские хакеры уничтожили серверы компании, отвечающей за критическую инфраструктуры российской столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным источников, "Москоллектор", чьи серверы были уничтожены украинскими хакерами, отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы РФ.
Украинские хакеры выключили 87 тысяч датчиков разных систем оповещения по всей Москве и Подмосковью.
Кроме того, уничтожено 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании, в том числе:
Источники РБК-Украина сообщают, что это была операция хакерской группы "BLACKJACK", которая приближена к кибердепартаменту СБУ.
Сейчас работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и происшествия. Восстановление ее работы может занять от 15 до 30 суток.
Стоит добавить, что украинские хакеры регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. К примеру:
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