Военный комитет НАТО приедет в Украину после 8-летнего перерыва, - Драпатый
Впервые за восемь лет Украину в октябре посетит Военный комитет НАТО. Об этом стало известно после первого разговора Главнокомандующего ВСУ с главой комитета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Андрея Драпатого.
Первый разговор с главой Военного комитета НАТО
Драпатый впервые пообщался с главой Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Он поблагодарил адмирала за личную позицию и последовательную поддержку Украины на уровне высшего военного руководства Североатлантического союза.
По словам Главнокомандующего, адмирал трижды находился в Украине и видел ситуацию на месте, и это чувствуется в разговоре.
Что обсуждали
Драпатий проинформировал главу Военного комитета НАТО об обстановке на фронте и о приоритетах украинской армии: дальнобойные удары, гибкую тактику пехоты и роботизацию передовой. Кроме того, речь шла о противовоздушной обороне.
"Защита неба – это мой приоритет", - подчеркнул он.
В октябре в Украине ожидается Военный комитет НАТО. В последний раз такой визит проходил восемь лет назад.
Драпатий подчеркнул, что Украина не только получает поддержку от Североатлантического союза.
"Мы передаем боевой опыт, которого сегодня нет ни у кого и он работает на безопасность всего Альянса", - добавил он.
Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью РБК-Украина высоко оценил боевой опыт украинских военных - по его словам, ВСУ привлекают к учениям Альянса, где они выступают в роли "красной команды" и не раз демонстрировали себя как серьезный противник.