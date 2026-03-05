Украинские F-16 три недели держали небо без ракет США, - Reuters

Речь идет о ракетах класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder. Источники агентства рассказали, что их дефицит длился с конца ноября до середины декабря - именно тогда, когда страна-агрессор готовила масштабные зимние обстрелы Украины.

На момент приостановления поставок ВСУ имели ограниченное количество таких ракет для всего эскадрона самолетов.

Недостаток боеприпасов привел к тому, что украинские пилоты вынуждены были использовать бортовые пушки для уничтожения дронов и выполняли преимущественно дневные боевые вылеты. Ночные миссии были значительно опаснее, ведь именно ночью происходили большинство вражеских дроновых атак.

Кроме того, ЗМУ пытались повторно использовать ракеты, которые не сработали во время запусков, после технического обслуживания.

Ситуация улучшилась только в декабре

Частичное улучшение ситуации произошло в декабре, когда партнеры передали Украине новые партии ракет AIM-9. Источники не рассказали, какие именно страны передали боеприпасы Киеву.

При этом другие собеседники Reuters отметили, что в последние месяцы ракеты Sidewinder Украине поставляли Германия и Канада. Кроме того, Канада подтвердила передачу дополнительных ракет AIM-9 со своих складов.

Помощь для Украины

Напомним, недавно генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что приоритетом для Украины остается получение средств ПВО и артиллерии для защиты критической инфраструктуры от российских атак.