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Украинские энергетики ликвидировали угрозу блэкаута на ЗАЭС

Фото: Запорожская АЭС больше не под угрозой блэкаута (t.me/Ukrenergo)
Автор: Данила Крамаренко

Украинские энергетики запустили высоковольтную линию, которая питает оккупированную Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Станции угрожал полный блэкаут из-за очередного российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Сообщается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" ликвидировали повреждение высоковольтной линии, которая обеспечивает питание оккупированной Запорожской атомной электростанции.

"В настоящее время оккупированная Запорожская АЭС запитана ​​как по основной, так и по резервной высоковольтной линии электропередачи", - отметили в компании.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, питание станции на одной линии крайне опасно.

"Электроснабжение такого объекта должно быть стабильным и бесперебойным. Гарантировать же безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции может только ее возвращение под контроль Украины", - добавил он.

За время оккупации станция уже 8 раз переживала блэкауты.

Угроза обесточивания ЗАЭС

В ночь на субботу, 30 ноября, из-за вражеских обстрелов была повреждена воздушная линия, по которой подается электричество на атомную станцию. Восстановительные работы начались сразу после того, как военные дали разрешение.

Отметим, подобный инцидент произошел в третий раз за месяц. В случае отключения станции от внешнего питания на ней мог произойти полный блэкаут. А это, в свою очередь, создает угрозу для радиационной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате массированной атаки 28 ноября три украинские атомные станции снизили генерацию электроэнергии. На пониженной мощности работали все девять реакторов, а один из них - на Ровенской АЭС - пришлось позже отключить от сети. Кроме того, площадка на Хмельницкой АЭС "потеряла подключение к двум линиям электропередач", но внешнее питание продолжали получать все станции.

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Запорожская АЭСУкрэнергоБлэкаут