Українські енергетики ліквідували загрозу блекауту на ЗАЕС

Повідомляється, що ремонтні бригади "Укренерго" ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка забезпечує живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.

"Наразі окупована Запорізька АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі", - зазначили в компанії.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, живлення станції на одній лінії є вкрай небезпечним.

"Електропостачання такого об'єкта має бути стабільним та безперебійним. Гарантувати ж безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції може лише її повернення під контроль України", - додав він.

За час окупації станція вже 8 разів переживала блекаути.

Загроза знеструмлення ЗАЕС

У ніч на суботу, 30 листопада, через ворожі обстріли було пошкоджено повітряну лінію, по якій подається електрика на атомну станцію. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після того, як військові дали дозвіл.

Зазначимо, подібний інцидент стався втретє за місяць.У разі відключення станції від зовнішнього живлення на ній міг статися повний блекаут. А це, своєю чергою, створює загрозу для радіаційної безпеки.