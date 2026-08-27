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Украинские эксперты учат военных НАТО отражать атаки дронов: детали операции

09:47 27.08.2026 Чт
2 мин
ВСУ помогали союзникам по НАТО овладеть войной дронов
aimg Константин Широкун
Украинские эксперты учат военных НАТО отражать атаки дронов: детали операции Фото: украинские эксперты учат военных НАТО отбивать атаки дронов (Getty Images)
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Украинские эксперты Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) во время учений консультировали военных стран-членов НАТО в отражении атак дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

LCI-X 3-26 Execution стали третьим этапом учений, направленных на тестирование и интеграцию решений для борьбы с беспилотниками в поддержку восточного фланга НАТО.

Учения прошли в этом месяце в Латвии и были частью Exercise Baltic Trust. В общей сложности в них приняли участие более тысячи участников, включая военных из 25 стран НАТО и Украины.

Третья фаза экспериментирования LCI-X перешла от работы в разрозненных элементах противодроновой борьбы до многоэлементной интеграции на тактическом уровне и системы командования и управления НАТО.

Отмечается, что украинские эксперты фокусировались на согласовании экспериментов НАТО с реалиями текущего поля боя. В частности, они корректировали сценарий под реалии фронта и контролировали действия условного противника, обеспечивая точное соблюдение планов полетов и профилей угроз.

Одним из главных приоритетов деятельности JATEC является систематическое привлечение украинских военнослужащих с боевым опытом в совместные мероприятия с Альянсом.

Ранее РБК-Украина писала, что впервые за восемь лет Украину в октябре посетит Военный комитет НАТО. Об этом стало известно после первого разговора Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого с главой комитета.

Также сообщалось, что ВСУ выступают инструкторами для сил НАТО, передавая уникальный опыт противодействия дронам.

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