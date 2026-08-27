ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Українські експерти навчають військових НАТО відбивати атаки дронів: деталі операції

09:47 27.08.2026 Чт
2 хв
ЗСУ допомагали союзникам по НАТО опанувати війну дронів
aimg Костянтин Широкун
Українські експерти навчають військових НАТО відбивати атаки дронів: деталі операції Фото: українські експерти навчають військових НАТО відбивати атаки дронів (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українські експерти Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) під час навчань консультували військових країн-членів НАТО у відбитті атак дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

LCI-X 3-26 Execution стали третім етапом навчань, націлених на тестування та інтеграцію рішень для боротьби з безпілотниками на підтримку східного флангу НАТО.

Навчання відбулись цього місяця у Латвії та були частиною Exercise Baltic Trust. Загалом у них взяли участь понад тисячу учасників, включаючи військових з 25 країн НАТО та України.

Третя фаза експериментування LCI-X перейшла від роботи в розрізнених елементах протидронової боротьби до багатоелементної інтеграції на тактичному рівні та в системи командування та управління НАТО.

Зазначається, що українські експерти сфокусувались на узгодженні експериментів НАТО з реаліями поточного поля бою. Зокрема, вони коригували сценарій під реалії фронту та контролювали дії "умовного противника", забезпечуючи точне дотримання планів польотів та профілів загроз.

Один із головних пріоритетів діяльності JATEC є систематичне залучення українських військовослужбовців із бойовим досвідом до спільних заходів з Альянсом.

Раніше РБК-Україна писало, що уперше за вісім років Україну в жовтні відвідає Військовий комітет НАТО. Про це стало відомо після першої розмови Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з головою комітету.

Також повідомлялося, що ЗСУ виступають інструкторами для сил НАТО, передаючи унікальний досвід протидії дронам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу
Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають