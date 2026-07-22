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Украинские дроны поедут в США: Зеленский анонсировал новый шаг к Drone Deal

18:32 22.07.2026 Ср
2 мин
Будущее соглашение выходит за пределы переговоров и постепенно переходит к практической реализации
aimg Мария Науменко
Украинские дроны поедут в США: Зеленский анонсировал новый шаг к Drone Deal Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flickr.com)
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Украина и США продвигаются к заключению Drone Deal. Сотрудничество выходит на новый этап, предполагающий не только договоренности на бумаге, но и практические шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе встречи с послом США при НАТО Мэтью Витакером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны уже подписали первые документы в рамках предстоящего соглашения Drone Deal.

По его словам, это открывает возможность отправлять украинские беспилотники в США для тестирования.

Программа PURL

Также президент поблагодарил Мэтью Витакера за участие в реализации программы PURL, которая должна помочь Украине получать дополнительные средства для защиты неба.

В свою очередь Витакер сообщил, что программа PURL была начата по инициативе президента США Дональда Трампа. По его словам, в настоящее время ее объем почти достиг 8 млрд долларов.

"Это американское снаряжение, оплаченное европейскими средствами. И именно так эта программа и закладывалась. Программа должна развиваться и быть еще более успешной, чтобы вам помочь", - добавил посол США при НАТО.

Итоги саммита НАТО в Анкаре

Кроме того, Зеленский и Витакер обсудили итоги саммита НАТО в Анкаре. Одним из ключевых результатов, по словам президента, стали решения по усилению защиты украинского неба и их практической реализации. В частности, речь идет о договоренности по лицензированию производства ракет для систем Patriot.

"Я думаю, что это был очень успешный саммит, и во время визита мы обсудили много разных вопросов. Мы очень благодарны Соединенным Штатам за большую поддержку с вашей стороны", - подчеркнул Зеленский.

В ходе встречи президент также вручил орден "За заслуги" III степени командующему Специальной миссии НАТО по поддержке безопасности и подготовке Украины и Группы содействия миссии безопасности генерал-лейтенанту Керти Базсузарду, поблагодарив его за поддержку Украины.

Кроме того, 15 июля Украина и Европейский Союз положили начало новому формату оборонного партнерства, который должен стать основой будущего соглашения Drone Deal.

Этот документ открывает путь к углублению сотрудничества в сфере производства беспилотников.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что после реализации Drone Deal ЕС может распространить такую модель взаимодействия и на другие виды вооружения, в частности ракеты и системы противовоздушной обороны.

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