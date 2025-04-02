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Украинские дроны поразили российские системы ПВО стоимостью около 50 млн долларов

Среда 02 апреля 2025 20:19
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Украинские дроны поразили российские системы ПВО стоимостью около 50 млн долларов Фото: украинские дроны нанесли точные удары по ПВО противника (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Украинские операторы дронов "подстрелили" несколько систем ПВО российских оккупантов. Стоимость утраченной россиянами техники достигает около 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Сил беспилотных систем (СБС) нанесли потери российским оккупантам.

За две недели воины обнаружили и поразили три вражеские системы ПВО - два ЗРК "Бук" неустановленных модификаций и ЗРК "Тор". Все системы "поймали" на Донецком направлении.

Эти комплексы являются важным элементом российской противовоздушной обороны, а их общая стоимость составляет около $50 млн.

Для поражения систем ПВО были применены ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения.

"Это результат слаженной работы аэроразведки и операторов ударных БПЛА, которые наносят противнику миллионные убытки и открывают воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны", - рассказали в СБС.

Успешную работу украинских дронов СБС продемонстрировали на видео.

Успехи украинских дронов

Добавим, что украинские операторы дронов постоянно наносят немалые потери российской армии на всей линии фронта.

В частности, в Луганской области бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха с помощью двух FPV-дронов подожгли вражескую БМП.

Также сегодня стало известно, что украинские операторы дронов "поймали" редкую военную технику россиян - бронетранспортер РХМ-4 неподалеку Часового Яра. Бронемашину уничтожили вместе со штурмовиками.

Кроме того, ВСУ недавно с помощью дронов уничтожили 18 мотоциклов оккупантов на Краматорском направлении.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 918 тысяч оккупантов.

В частности, только за минувшие сутки, 1 апреля, потери российской армии составили 1410 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 10 танков, 24 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 43 дрона и другую технику врага.

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ПВО Силы беспилотных систем Дрони
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